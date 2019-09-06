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TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu (2)
ULAŞIMA AÇILDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, hafif ticari araca çarpıp, devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönünün ulaşıma kapanmasına neden olan TIR, çekiciyle kaldırıldı. Çevreye saçılan su paketlerinin temizlenmesinin ardından...
GÜVENLİK 06.09.2019, 13:41
ULAŞIMA AÇILDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, hafif ticari araca çarpıp, devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönünün ulaşıma kapanmasına neden olan TIR, çekiciyle kaldırıldı. Çevreye saçılan su paketlerinin temizlenmesinin ardından yol, saat 15.00 sıralarında, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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