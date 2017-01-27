Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

TEM'de TIR bariyerlere çarptı, ulaşım aksadı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de TEM Otoyolu'nda kar nedeniyle kayarak bariyerlere çarpan TIR, ulaşımın aksamasına yol açtı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Düzce'de gece saatlerinde etkisini artıran...

TEM'de TIR bariyerlere çarptı, ulaşım aksadı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de TEM Otoyolu'nda kar nedeniyle kayarak bariyerlere çarpan TIR, ulaşımın aksamasına yol açtı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.
Düzce'de gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Tipi  nedeniyle TEM yolunda görüş mesafesi düştü. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Ankara yönüne giden Ali Abbasoğlu yönetimindeki 31 AJL 65 plakalı TIR, alınan önlemlere rağmen TEM yolunun Gümüşova rampaları mevkisinde kaydı. Sabaha karşı meydana gelen kazada TIR, bariyerlere çarparak durdu. TIR'ın dorse bölümü yolun iki şeridini ulaşıma kapattı.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada Karayolları ve trafik ekipleri TIR'ı kaldırmak için çalışma yaptı. Bu sırada Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.
FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.