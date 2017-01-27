TEM'de TIR bariyerlere çarptı, ulaşım aksadı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de TEM Otoyolu'nda kar nedeniyle kayarak bariyerlere çarpan TIR, ulaşımın aksamasına yol açtı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

Düzce'de gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Tipi nedeniyle TEM yolunda görüş mesafesi düştü. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ankara yönüne giden Ali Abbasoğlu yönetimindeki 31 AJL 65 plakalı TIR, alınan önlemlere rağmen TEM yolunun Gümüşova rampaları mevkisinde kaydı. Sabaha karşı meydana gelen kazada TIR, bariyerlere çarparak durdu. TIR'ın dorse bölümü yolun iki şeridini ulaşıma kapattı.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada Karayolları ve trafik ekipleri TIR'ı kaldırmak için çalışma yaptı. Bu sırada Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

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