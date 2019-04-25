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TEM'de para nakil aracını soyan şüpheli, rezidansta yakalandı(2)

TEM'de para nakil aracını soyan şüpheli, rezidansta yakalandı(2) SOYGUNCU REZİDANSTA BÖYLE YAKALANDI Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren özel bir şirkete ait para nakil aracından 1 milyon...

TEM'de para nakil aracını soyan şüpheli, rezidansta yakalandı(2)

TEM'de para nakil aracını soyan şüpheli, rezidansta yakalandı(2)

SOYGUNCU REZİDANSTA BÖYLE YAKALANDI


Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren özel bir şirkete ait para nakil aracından 1 milyon 350 bin TL alıp kaçan soyguncu Bülent Caca'nın İstanbul'da gizlendiği rezidansta jandarmanın özel ekibinin operasyonu ile kıskıvrak yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Eve giren jandarma ekipleri üzerinde atlet bulunan Bülent Caca'yı yakalayıp yere yatırarak, kelepçe takarak gözaltına alıyorlar.

1 DAKİKADA SOYGUN
TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde para nakil aracının soyulma anlarının ilişkin görüntüler de görevliler aracı park ettikten sonra tesisin içine giriyor. Olay yerine lüks bir ciple gelen soyguncular Bülent Caca ile Yılmaz Küçükköse, araçları geri manevra yaparak, nakil aracının hemen arkasına park ediyor. Soygunculardan biri önce şoför mahalline yüzü kapalı şekilde girip, aracın alarm sistemini devre dışı bırakıyor. Soyguncular, daha sonra kapısını açtıkları para nakil aracının içindeki kasada torbalar içindeki paraları 1 dakika içinde alıp, kendi ciplerine koyarak hızla olay yerinden kaçıyorlar

TUTUKLANDILAR
Jandarma Genel Komutanlığından gelen 2 uzman personel, Edirne il Jandarma Komutanlığından istihbarat ve asayiş ekipleri takviyeli, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan uzman ekibin başarılı çalışmasıyla yakalanan soyguncular Bülent Caca ile Yılmaz Küçükköse, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Soyguncu Bülent Caca'nın yakalanma anları
-Soyguncunun yere yatırılması
-Soygun yerinden detaylar
-Para nakil aracının yanına cipin yaklaşması
-Soyguncuların araca girmesi
-Tarbalar halindeki paraların alınması
-Soyguncunun nakil aracının alarmını kapatması
-Soyguncuların ciple gitmesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()
 

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