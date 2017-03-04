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TEM'de motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

      Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde park halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken ,minibüs sürücüsü hafif...

TEM'de motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

 

 

  Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde park halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken ,minibüs sürücüsü hafif şeklide yaralandı.

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki  kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Mesut Özaydın seyir halindeyken önündeki aracın sağından geçmek istediği sırada arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse arkadan büyük bir hızla çarptı .Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi . Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüs sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

Hayatını kaybeden Mesut Özaydın'ın cesedi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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