TEM'de 3 TIR çarpıştı, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi TEM yolunda, 3 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, ulaşımın tek şeride düşmesiyle Ankara yönünde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Hatipköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 K 3834 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen Kadir Biçer yönetimindeki 41 B 7215 plakalı TIR'a çarptı. Ardından Emrah Maral yönetimindeki 06 EY 0064 plakalı TIR da kazaya karışan iki araca çarptı. Kazada 34 K 3834 plakalı TIR'ın sürücüsü araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeride düşmesiyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. TIR'ların yoldan çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

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