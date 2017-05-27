Telefonla konuşurken kamyonetin altında kalarak öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cep telefonu ile konuştuğu sırada geri manevra yapan kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan 53 yaşındaki Tahsin Öz, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet mahallesi Tekstil sokak üzerinde bulunan mobilya fabrikası önünde meydana geldi. Mobilya fabrikasında çalışan Tahsin Öz, öğle yemeğinin ardından işyerinin önünde cep telefonuyla bir yakını ile konuşmaya başladı. Bu sırada aynı işyerinde çalışan arkadaşı 37 yaşındaki Erdinç K., geri manevra yaptığı 16 KEE 36 plakalı mobilya yüklü kamyonetle Tahsin Öz'e çarptı. Aracın altında kalarak ağır yaralan Öz, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Erdinç K., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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