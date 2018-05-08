Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Telefonla görüşüyor gibi yapıp polisten kaçtı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletin sürücüsü, telefonla görüşüyormuş gibi yapıp biraz uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Turgutlu'da devriye görevi...

Telefonla görüşüyor gibi yapıp polisten kaçtı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletin sürücüsü, telefonla görüşüyormuş gibi yapıp biraz uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Turgutlu'da devriye görevi yapan motosikletli trafik polisi ekipleri, bir motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Polis, sürücüden evrak istedi. Sürücü evrak gösteremeyince polis, motosikletin selesini kaldırıp arama yapmak istedi. Bu sırada telefonla görüşüyormuş gibi yapan motosiklet sürücüsü biraz uzaklaştıktan sonra koşarak köşeyi dönüp, izini kaybettirdi. Polis, şasi numarasından motosikletin çalıntı kaydı olduğunu belirledi. Bunun üzerine motosiklete el konuldu.
Olay anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, görüntülerden de yararlanarak, çalıntı motosikletin kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314