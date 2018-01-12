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Telefonla dolandırıcılık şebekesinden 750 bin liralık vurgun

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şanlıurfa merkezli, Gaziantep, Tokat ve Sakarya'da eş zamanlı yaptığı operasyonlarda telefonla dolandırıcılık şebekesinin 7 üyesi daha yakalandı. Şebekenin son üç ay içersinde 24 kişiden...

Telefonla dolandırıcılık şebekesinden 750 bin liralık vurgun
BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şanlıurfa merkezli, Gaziantep, Tokat ve Sakarya'da eş zamanlı yaptığı operasyonlarda telefonla dolandırıcılık şebekesinin 7 üyesi daha yakalandı. Şebekenin son üç ay içersinde 24 kişiden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk lirası dolandırdığı belirlendi.
Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkezi Şanlıurfa'da bulunan çıkar amaçlı suç örgütünün Bursa, Gaziantep, Tokat ve Sakarya illerinde vatandaşları  telefon ile arayıp kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtarak dolandırdığını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle geçtiğimiz ay yapılan operasyonda 8 kişi yakalanıp tutuklandı. Soruşturmayı genişleten İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kez 7 kişiyi daha dolandırıcılıkta kullandıkları cep telefonları ve SİM kartlar ile gözaltına aldı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından adliyeye çıkarıldı.
Telefon dolandırıcılarının üç ay içerisinde 24 kişiden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk lirası aldığı belirlenirken, kimliği belirlenen 6 kişi de aranıyor.

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