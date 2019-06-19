Telefonla 142 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

BURDUR'da telefonla 142 bin 500 lira nakit ve ziynet eşyası dolandırıcılığına karıştığı belirlenen O.N.S., jandarmanın çalışması sonucu Denizli'de yakalandı. Gözaltına alınıp Burdur'a getirilen şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından sorumluluk alanlarında farklı tarihlerde meydana gelen telefon dolandırıcılığı olaylarının failinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çavdır, Gölhisar ve Karamanlı ilçelerinde 38 bin 500 lira nakit parayla yaklaşık değeri 24 bin lira olan 6 altın bilezik, toplam değeri 80 bin lira olan 19 altın bilezik, altın set gerdanlık, 4 altın küpe, 4 altın yüzük, 2 altın bileklik, 2 altın kolye ve 2 kol saati dolandırıcılığına karıştığı tespit edilen O.N.S. takibe alındı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, O.N.S.'yi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yakaladı. O.N.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



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