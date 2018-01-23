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Telefonda tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü

ELAZIĞ’ın Baskil ilçesinde Can Bazna (24), cep telefonunda tartıştığı babası Erol Bazna'yı (63) eve gittikten sonra av tüfeğiyle öldürdü. Baskil Yukarıkuluşağı köyü, Temur mezrasında eşiyle ayrı yaşayan Erol Bazna, henüz belirlenemeyen...

Telefonda tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü
ELAZIĞ’ın Baskil ilçesinde Can Bazna (24), cep telefonunda tartıştığı babası Erol Bazna'yı (63) eve gittikten sonra av tüfeğiyle öldürdü.
Baskil Yukarıkuluşağı köyü, Temur mezrasında eşiyle ayrı yaşayan Erol Bazna, henüz belirlenemeyen bir nedenle cep telefonu ile tartıştığı Can Bazna tarafından av tüfeği ile öldürüldü. 
İlçe merkezinde oturan Can Bazna, dün akşam saatlerinde babası ile yaptığı cep telefonu konuşmasının ardından 2 arkadaşını yanına alarak babasının oturduğu Yukarıkuluşağı köyü Temur mezrasına gitti. Babasının oturduğu eve giderek kapıyı çalan Can Bazna, kapıyı açan babası Erol Bazna’ya av tüfeğiyle ateş etti. Baba Bazna, aldığı kurşun yarasıyla olay yerinde hayatını kaybederken, Can Bazna ve yanındaki 2 kişi kaçtı.
Silah seslerini duyan köylülerin haber vermesinin ardından köye gelen  jandarma ekipleri, kaçan Can Bazna ve yanındaki iki kişiyi Elazığ’a gelirken yolda gözaltına aldı. Gözaltına alınan Can Bazna ve yanındaki iki kişinin jandarmadaki sorgularının devam ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden Erol Bazna'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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