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Telefon hatlarında sinyal düşüklüğü olunca yakalandılar
KONYA'nın Güneysınır ilçesinde telefon kablolarını keserken suçüstü yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karagüney Mahallesi...
GÜVENLİK 29.10.2019, 19:35
KONYA'nın Güneysınır ilçesinde telefon kablolarını keserken suçüstü yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karagüney Mahallesi ve civarında telefon hattında sinyal düşüklüğü olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine bölgeye giden Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. (37) ve C.E.'yi (40) telefon kablolarını keserken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada kestikleri 300 metre uzunluğunda kablo, demir kesme makası, kablo çekme halatı, demir testere, el feneri, 2 adet telsiz,3 adet telefon ve 4 adet sim kart ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin daha öncede kablo hırsızlığına karıştıkları öğrenilirken, birçok olayın da aydınlatıldığı belirtildi. Jandarma, olaya karıştığı tespit edilen M.E.'yi (35) yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karagüney Mahallesi ve civarında telefon hattında sinyal düşüklüğü olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine bölgeye giden Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. (37) ve C.E.'yi (40) telefon kablolarını keserken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada kestikleri 300 metre uzunluğunda kablo, demir kesme makası, kablo çekme halatı, demir testere, el feneri, 2 adet telsiz,3 adet telefon ve 4 adet sim kart ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin daha öncede kablo hırsızlığına karıştıkları öğrenilirken, birçok olayın da aydınlatıldığı belirtildi. Jandarma, olaya karıştığı tespit edilen M.E.'yi (35) yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.
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