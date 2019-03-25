Telefon gaspçıları tutuklandı

MERSİN, () - MERSİN'de, N.S. isimli kadının cep telefonunu gasbettikleri iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde 4 Mart'ta meydana gelen olayda, Pirireis Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki durakta dolmuş bekleyen N.S. isimli kadının cep telefonu, 2 kişi tarafından gasbedildi. Kadının şikayeti üzerine zanlıları yakalamak için soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kemaralarının incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen O.C. ve O.D.'yi gözaltına alıp, N.S.'nin cep telefonunu satın alan F.Y. hakkında da 'suç eşyasını satın almak' suçundan adli işlem yaptı. Emniyette sorgulanan O.C. ve O.D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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