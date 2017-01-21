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Telefon dolandırıcısı sahte savcı tutuklandı

İZMİR, () - İZMİR'in Karşıyaka İlçesinde, telefonla aradığı Ş.S.'ye kendisini savcı olarak tanıtıp, evde bulunan altın ve nakit parasını alan G.Ş., polis tarafından yakalandı. G.Ş., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polise...

Telefon dolandırıcısı sahte savcı tutuklandı

İZMİR, () - İZMİR'in Karşıyaka İlçesinde, telefonla aradığı Ş.S.'ye kendisini savcı olarak tanıtıp, evde bulunan altın ve nakit parasını alan G.Ş., polis tarafından yakalandı. G.Ş., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Polise başvuran Ş.S., tanımadığı bir kişi tarafından cep telefonuyla aradığını, kendisini savcı olarak tanıtıp, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söylediği, bu durumdan kurtulmak için para vermesi gerektiğini söylediğini anlattı. Söylediklerine inanıp, evde bulunan 17 bin 45 lira nakit para ile ziynet eşyalarını bu kişiye verdiğini, sonradan dolandırıldığını anladığını belirtip şikayetçi oldu.
Araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte savcı G.Ş.yi Bornova ilçesinde, aldığı altınları 19 bin liraya kuyumcuda bozdurmak isterken suçüstü yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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