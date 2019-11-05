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Telefon dolandırıcısı inşaat işçisi çıktı
KOCAELİ’de, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı 2 kişiyi FETÖ ile bağlantısı olduğu yalanıyla kandırıp paralarını dolandıran H.B. (23), çalıştığı havaalanı şantiyesinde yakalandı. İzmit’te yaşayan M.T.’yi (78) arayan...
GÜVENLİK 05.11.2019, 17:12
KOCAELİ’de, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı 2 kişiyi FETÖ ile bağlantısı olduğu yalanıyla kandırıp paralarını dolandıran H.B. (23), çalıştığı havaalanı şantiyesinde yakalandı.
İzmit’te yaşayan M.T.’yi (78) arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, FETÖ ile bağlantısı belirlendiği için evindeki paraların incelenmesi gerektiğini söyledi. Telefon dolandırıcısına inanan M.T., 6 bin Euro ile 32 bin Dolarını bu kişiye verdi.
Bu kişi, aynı yöntemle Z.Ü.’yü de kandırdı. Z.Ü., İzmit’ten Gebze’ye giderek 36 bin TL’sini verdi.
Dolandırıldıklarını anlayan M.T. ve Z.Ü., polise başvurdu. Çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, her iki olayı gerçekleştirdiği bölgelerdeki güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.B. olduğunu tespit etti.
Polis, H.B.’yi işçi olarak çalıştığı İstanbul Havalimanı şantiyesinde gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmit’te yaşayan M.T.’yi (78) arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, FETÖ ile bağlantısı belirlendiği için evindeki paraların incelenmesi gerektiğini söyledi. Telefon dolandırıcısına inanan M.T., 6 bin Euro ile 32 bin Dolarını bu kişiye verdi.
Bu kişi, aynı yöntemle Z.Ü.’yü de kandırdı. Z.Ü., İzmit’ten Gebze’ye giderek 36 bin TL’sini verdi.
Dolandırıldıklarını anlayan M.T. ve Z.Ü., polise başvurdu. Çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, her iki olayı gerçekleştirdiği bölgelerdeki güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.B. olduğunu tespit etti.
Polis, H.B.’yi işçi olarak çalıştığı İstanbul Havalimanı şantiyesinde gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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