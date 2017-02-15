Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

Telefon dolandırıcısı 171 bin dolar ile kaçarken yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - İSTANBUL'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırıp 216 bin dolarını alan Ahmet K., Şanlıurfa'ya giderken otobüsteki yolcuların şüphelenip ihbar etmesiyle Düzce'de yakalandı. İstanbul'dan...

Telefon dolandırıcısı 171 bin dolar ile kaçarken yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - İSTANBUL'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırıp 216 bin dolarını alan Ahmet K., Şanlıurfa'ya giderken otobüsteki yolcuların şüphelenip ihbar etmesiyle Düzce'de yakalandı.
İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giderken Düzce'de dinlenme tesisinde mola veren otobüste bulunan yolcular, şüphelendikleri bir yolcuyu polise ihbar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar edilen Ahmet K. adlı yolcuyu otobüsten indirip kimlik kontrolü yaptı ve üzerini aradı. Ahmet K.'nın çantasında 171 bin dolar para bulundu.
Yapılan incelemede Ahmet K.'nın, İstanbul'da E.Ö. adlı kişiye telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, "FETÖ/PDY terör örgütüne parasal yardım yaptınız" diyerek 216 bin dolarını aldığı belirlendi. Paranın 171 bin doları ile Şanlıurfa'ya kaçarken yakalanan Ahmet K.'nın kardeşi Kazım K. da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazım K.'nın üzerinden de 26 bin dolar çıktı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, iki kardeşin birlikte çalıştığı ve Şanlıurfa'da yaşadığı belirlenen Ahmet A. adlı kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.