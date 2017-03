Telefon dolandırıcılarının yöntemi kayıtlara geçti

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da polisin telefonla dolandırıcılık yapan şebekelere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, kendilerini 'savcı' veya 'polis' olarak tanıtan elemanlarla paniğe kapılıp inanan kişilerin konuşma kayıtları ortaya çıktı. Sahte savcı ve polislerin korkuttuğu Suriyeli bir kadının, "Tamam sayın savcım. Her şeyim sizin olsun, üzerimde ne var ise gelen arkadaşlara vereceğim, ayrıca birikmiş aylıklarım var bunları da gelin alın" diye yalvarması, soruşturma dosyasına girdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönetiminde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında telefon dolandırıcılarına yönelik 15 ilde yaklaşık 100 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan 8 farklı çete ile bağlantılı çalışan 46 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan dolandırıcılık zanlılarından 8'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 38 kişi bir hafta sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 19'u tutuklandı, 19'u da serbest bırakıldı.

Polisin yaptığı teknik takip sırasında dolandırıcılar ile kandırdıkları kişiler arasında geçen telefon konuşmaları soruşturma dosyalarına girdi. Kayıtlarda, arayan kişilerin 15 Temmuz'dan sonra, özellikle FETÖ'yü kullanıp vatandaşları korkutarak dolandırmaya çalıştığı, önce bir kişinin polis olduğunu söylediği daha sonra telefonu amire verdiği en sonra da telefonu savcıya verdikleri, arkadan amirin ya da polisin telsizle konuşup vatandaşla ilgili talimat veriyor gibi yaptığı belirlendi.

HER ŞEYİM SİZİN OLSUN GELİN ALIN

Dolandırılan Suriye uyruklu bir kadın ile dolandırıcı arasında geçen konuşma ise şöyle kayıtlara geçti:

Mağdur: Alo

Sahte polis: İlçe Emniyet Müdürlüğünden arıyorum ben. Başkomiser ... kiminle görüşüyorum.

Mağdur: B.A.

Sahte polis: Telefonun yasal sahibi siz misiniz hanımefendi?

Mağdur: Şey ben yabancıyım, fazla Türkçe bilmiyorum anlamıyorum yani.

Sahte polis: Ben sizi amirime veriyorum, aktarıyım.

Sahte amir: Hanımefendi ...... İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosundan ben ... Şu an görüşmüş olduğumuz .. nolu hattın yasal sahibi siz misiniz? Aslen nerelisiniz, hangi memleket?

Mağdur: Ben yabancıyım

Sahte amir: Bayan siz kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz?

Mağdur: Ben yabancıyım ismim ..... sigorta şirketinde ..... yanında çalışıyorum.

Sahte amir: Neyiniz olur, akrabanız mı?

Mağdur: Hayır ben burada çalışıyorum?

Sahte amir: He şimdi kayıp bir kimlik var. Kayıp olan kimliğiniz FETÖ üyeleri tarafından kullanılmış. Ayrıca ne zaman Türkiye'ye giriş yaptınız?

Mağdur: Kimin bu kayıp kimlik ne istiyorsun?

Sahte amir: Cumhuriyet başsavcısı şu anda dinlemekte bizi. Yasal olarak telefonlarımız kayıt altına alınıyor.

Bu arada sahte polisler, kadının çalıştığı sigorta şirketinin sahibinin kimlik bilgileri hakkında birçok soru soruyor. Ardından da sahte amir, telefonu Cumhuriyet Savcısı'na verdiği söylüyor araya başka bir dolandırıcı giriyor.

Sahte savcı: Hanımefendi ....... isimli şahsın TC kimlik numarasını polis memuru arkadaşlarım size okudular mı?

Mağdur: Evet, evet

Sahte savcı: Doğru mu?

Mağdur: Evet

Sahte savcı: Sigortacı beyin kimliği saat 15.00 sıralarında Diyarbakır'da FETÖ üyesinin üzerinde bulunmuş. Bu şahıs devlet tarafınca aranıyor. 14 yıl yatarı var. Anladın mı? Operasyon ile ilgili tüm bilgileri sana verdim. Sen de operasyona dahil oldun. Bu neden ile sakın kimseye bir şey söyleme, operasyonun gizliliğini bozarsın.

Mağdur: Tamam da bu konu beni ilgilendirmez ki. Ben işçiyim burada ..... beyin numarasını vereyim ya da eşininkini onunla görüşün.

Sahte savcı: Tamam, ilk önce seni aradık ve operasyona dahil ettik. Daha sonra onları operasyona dahil edeceğiz. Kimseye 'Polisler beni aradı' demeyeceksin. Anladın mı? Yoksa operasyonu bozarsın, işinden de olur sınır dışı edilirsin?

Mağdur: Kimse söyleyeceğim yani tamam, sen bu konuşmalarla beni korkutuyorsun bir şey mi var?

Sahte savcı: Tamam anlatacağım sana, seni ilgilendirmiyor hiçbir şey. Ama operasyona dahil oldun ayrıca bu kayıp kimlik ile kredi çekilmiş kredinin de çalışanları tarafından çekilerek FETÖ'ye verildiği ayrıca kredi kartı çıkartılarak ziynet eşyası alındığı tespit edilmiştir. Şu anda ziynet eşyası olarak orada ne bulunduruyorlar. Çünkü kuyumcu mağdur durumda. İş yerine gelip arama yapacağız. Ayrıca iş yerinden ruhsatsız silah olduğu ihbarını aldık. Biz biliyoruz sizin ve patronunun herhangi bir olaya karışmadığını. Ancak temize çıkarmak istiyoruz.

Mağdur: Şimdi ben ne yapacağım?

Sahte savcı: Ben şimdi polisi yanına göndereceğim. Senin yanında arama yapacak. Anladın mı? Sakın korkma. Kimseye bir şey deme

Mağdur: Nerede olacak arama?

Sahte savcı: İş yerinde senin çalıştığın yerde.

Mağdur: Benim bulunduğum iş yerinde mi?

Sahte savcı: Evet şu an polisleri oraya göndereceğim. Üzerinde ziynet eşyası ve paran var mı? İş yerine bulunan tüm paraların sayımını yaparak seri numarasını alacağız. Gelene kadar hazır ol, telefonunu kapatma sakın.

Mağdur: Neyi arayacaklar?

Sahte savcı: Altın almış kuyumcudan. Bunlar FETÖ üyesi. Kredi kartından altın almışlar oradan dövizciye gidip döviz almışlar.

Sahte savcı: Arkadaşlar geliyor. Ekiple birlikte hareket etsin arama esnasında farklı bir şey çıkarsa üstüne kalır ona göre. Alo şu an neyin var?

Mağdur: Tamam sayın savcım, teşekkür ederim sayın savcım, her şeyim sizin olsun. Üzerimde ne var ise gelen arkadaşlara veririm, ayrıca birikmiş aylıklarım var bunlara da gelin bakın. Ama geri vereceksiniz değil mi?

Sahte savcı: Şu nda sizinle görüşen polis memuru arkadaşımıza yardımcı oluyorsunuz. Tamamı bu operasyon gereği şu anda sizde bulunan paranın zaten seri numarası alınacak. Oradan parmak izleri kontrol edilecek. Kimse sizden bir talep bulunduğu zaman sayın savcıya dersiniz bana tamam mı?

Bu arada araya sahte polisler giriyor ve kadına işyerine polislerin geldiğini belirterek telefonu kapatmamasını söylüyor. Bu konuşmalarla korkutulan kadının işlerine gidip kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılar Suriyeli kadının hazırladığı para ve ziynet eşyalarını alıp ortadan kayboluyor.



