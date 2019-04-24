Telefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde telefonla aradıkları Mustafa Tunç (63) ve Durdu Tunç'a (57) kendilerini 'jandarma personeli' olarak tanıtarak, evdeki ziynet eşyalarını aldıkları suçlamasıyla jandarma tarafından yakalanan C.D. ve D.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manavgat'ın Burmahan Mahallesi'nde oturan Mustafa Tunç ve Durdu Tunç'u ev telefonundan arayan kimliği belirsiz bir kişi, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda çalıştığını, Manavgat'ta daha önce bir kuyumcu hırsızlığı olduğunu ve çalınan altınların evlerinde olduğunu, jandarma görevlilerinin gelerek evdeki altınları inceleyeceğini söyledi. Mustafa Tunç kimliği belirsiz kişiyle telefonla konuşurken, zilin çalması üzerine eşi Durdu Tunç kapıyı açtı. Kapıdaki şüpheli kendisinin jandarma görevlisi olduğunu ve evdeki altınları kontrol edeceğini söyledi.

Telefonla görüşmesini sonlandıran Mustafa Tunç, 6 altın bilezik, 2 çeyrek altın, 1 yarım altın ve altın zinciri kapıya gelen şüpheliye verdi. Altınları alıp otomobile binen şüphelinin hızla evden ayrılmasının ardından Mustafa Tunç ve eşi Durdu Tunç, dolandırıldıklarını anlayarak jandarmaya başvurdu. Jandarmada, kendilerine gösterilen sabıkalılara ait kayıtlarda çift, eve gelen şüphelinin C.D. olduğunu söyledi.

Çiftin ifadesinin ardından araştırma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, C.D.'yi pazartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesindeki evinde yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada kurusıkı tabanca, havalı tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve mermiler, metal kelepçe, polis yazılı şapka, Özel Harekat Daire Başkanlığı yazılı tişört, özel yapım bıçak, kılıç, palaska takılı asker kamuflajlı pantolon ele geçirildi. Araştırma sonucunda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen D.K. de Antalya'da yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler parmak izi ve sağlık raporlarının alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



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