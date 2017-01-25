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Telefon dolandırıcıları FETÖ ile korkutup 150 bin TL’sini aldı

ORDU’da kendilerini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 'FETÖ şüphelisisin' diyerek korkuttukları 54 yaşındaki D.U.’nun 150 bin TL’sini aldı.

Telefon dolandırıcıları FETÖ ile korkutup 150 bin TL’sini aldı

ORDU’da kendilerini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 'FETÖ şüphelisisin' diyerek korkuttukları 54 yaşındaki D.U.’nun 150 bin TL’sini aldı. MOBESE kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen polis, 2 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen 150 bin TL de sahibine iade edildi.

Olay Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde meydana geldi. Emekli D.U.’yu telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp 'FETÖ şüphelisi' olarak korkuttu. Bankada bulunan parasının tamamını çekmesini ve gönderecekleri kuryeye teslim etmesini söyleyen dolandırıcılara inanan D.U., bankada bulunan 150 bin TL'sini çekerek bir poşete koyup gelen kişiye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan D.U. durumu polise bildirdi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri kısa sürede tespit etti. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir eve düzenlenen operasyonda şüpheli S.Ç. (26) ile İ.Y. (19), paralarla  yakalandı. 150 bin TL, D.U.'ya iade edildi.

Şanlıurfa’dan Ordu’ya geldikleri tespit edilen S.Ç. ve İ.Y. gözaltına alına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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