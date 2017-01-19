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Telefon dolandırıcıları, çifti aynı anda dolandırdı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da birlikte yaşayan çifti, iddiaya göre aynı anda arayıp altın, döviz ve TL olarak yaklaşık 300 bin lirasını alan, telefon dolandırıcısı şebekesinin kuryesi 26 yaşındaki Ferdi Kaya, tutuklandı. Birbirinden...

Telefon dolandırıcıları, çifti aynı anda dolandırdı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da birlikte yaşayan çifti, iddiaya göre aynı anda arayıp altın, döviz ve TL olarak yaklaşık 300 bin lirasını alan, telefon dolandırıcısı şebekesinin kuryesi 26 yaşındaki Ferdi Kaya, tutuklandı.
Birbirinden habersiz dolandırılan çiftten Ayşe Y.'nin altınlarını mutfaktaki fırının içine, Hüseyin Ç.'nin de parayı poşetle buzdolabına koyduğu; eve gelen kuryenin de bunları alıp gittiği iddia edildi.
Olay, geçen 16 Ocak'ta merkez Meram İlçesi'nde meydana geldi. Yurt dışından çalışıp emekli olan Hüseyin Ç.'yi iddiaya göre telefonla arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, ''Kimlik bilgileriniz kuyumcu soygununda ele geçirildi. Parmak izi çalışması için evinizdeki para ve altınları, eve gelecek arkadaşa alacak. Daha sonra iade edeceğiz'' dedi. Hüseyin Ç. de iddiaya göre Euro ve TL olarak yaklaşık 50 bin lirayı bir poşet içinde, dolandırıcının yönlendirmesiyle mutfaktaki buzdolabının içine koydu.
İddiaya göre telefon dolandırıcısı, Hüseyin Ç.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı ev kadını Ayşe Y.'yi arayıp, aynı yöntemle kandırdı. Ayşe Y. de, dolandırıcının yönlendirmesiyle 250 bin lira değerindeki altınları mutfaktaki fırının içine koydu. İddiaya göre kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı şebekenin kuryesi Ferdi Kaya, eve gelip, para ve altınları bulundukları yerden alıp evden ayrıldı.
Para ve altınları eliyle koymuş gibi evden alıp ayrılan kurye, taksiyle Ereğli İlçesi'ne gitti. Burada kent girişindeki polisin kontrolünde durdurulan Ferdi Kaya, üzerinde çok miktarda döviz, altın ve para bulunması, şüpheli hareketler sergilemesi sonucu polis tarafından gözaltına alındı. Ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gönderildi. Suçunu itiraf eden Ferdi Kaya, döviz, altın ve paraları bir çiften aldığını ve Ereğli'den de otobüsle Doğu Anadolu bölgesindeki bir şehre giderek, parayı telefon dolandırıcılığı şebekesine teslim edeceğini söyledi. Kaya, polisle birlikte gidip yaşlı çiftin evini gösterdi.
Polis, yaşlı çiftin evine gidip durumu anlatınca, çift birbirinden habersiz olarak dolandırıldıklarını anladı. Ferdi Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Döviz, altın ve paralarda çifte teslim edildi.

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