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Telefon dolandırıcıları, birbirlerini de dolandırmış

ADANA merkezli 9 il ve 6 ilçede sahte polislere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 5 ayrı dolandırıcılık çetesi çökertildi. Yakalanan 39 kişi adliyeye sevk edilirken, zanlıların birbirlerini de dolandırdığı ortaya çıktı. Adana...

Telefon dolandırıcıları, birbirlerini de dolandırmış
ADANA merkezli 9 il ve 6 ilçede sahte polislere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 5 ayrı dolandırıcılık çetesi çökertildi. Yakalanan 39 kişi adliyeye sevk edilirken, zanlıların birbirlerini de dolandırdığı ortaya çıktı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis Adana, Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Sivas, Şanlıurfa ve bu illere bağlı 6 ilçede vatandaşları arayarak kendilerini polis ve banka görevlisi olarak tanıtıp binlerce lira dolandıran zanlılara şok baskın yaptı.  25 Temmuz'da şafak vakti yapılan baskınlarda, 1000 polis eş zamanlı olarak 48 adrese girdi. Soruşturma kapsamında 39 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde  yakalanan Ali B., Nihat A., Kenan T., Halil A. ve Osman K.'nin çete lideri olduğu, zanlıların vatandaşların toplam 500 bin lirasını dolandırdığı tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ise 30 vatandaşın 2 milyon lirasının dolandırılmaktan son anda kurtarıldığı belirlendi.
ÇETEYE ÜYELERİ KENDİ KENDİLERİNİ BİLE DOLANDIRMIŞ
Ayrıca çete üyelerinin, vatandaşların paralarını dolandırdıktan sonra, birbirlerine 'Parayı almadım, vatandaş inanmadı, geri vazgeçti' diyerek paraları kendi şahsı hesaplarına geçirdiği anlaşıldı. Özellikle yaşlı vatandaşları seçen dolandırıcıların Ramazan ve Kurban bayramlarında 'Yaşlıların çocukları gelmiştir. Telefonu onlar açar oyunumuz ortaya çıkar' diyerek dolandırıcılığa ara verdikleri öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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