Telefon dolandırıcılara karşı takvimli uyarı

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da polis ekipleri, üzerinde telefon dolandırıcılarına karşı uyarıların yer aldığı yeni yıl takvimlerini halka dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, son dönemde ardan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı halkı bilinçlendirmek için yeni yıl takvimi bastırdı. Yaklaşık 1000 adet bastırılan 2017 takviminde, 'Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden operasyon yapma bahanesiyle para ve altın isteyen şahıslara inanmayın. Böyle bir durumda sakın korkma, paniğe kapılma, alın terini dolandırıcılara kaptırma' şeklinde uyarı yazısı yer aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hazırlanan takvimi kentin farklı noktalarında vatandaşlara dağıttı. Takvimler, halkın yoğun kullandığı hastaneler, muhtarlıklar, bankalar ve döviz böroları ile kuyumculara da verildi.



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