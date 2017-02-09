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Telabyad'daki patlama, Akçakale'de korkuya yol açtı

SURİYE'nin Rakka kentine bağlı terör örgütü PYD denetimindeki Telabya'da meydana gelen patlama, sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde korkuya yol açtı. Akçakale'ye komşu Telabyad'ın çarşı merkezinde bulunan terör...

Telabyad'daki patlama, Akçakale'de korkuya yol açtı
SURİYE'nin Rakka kentine bağlı terör örgütü PYD denetimindeki Telabya'da meydana gelen patlama, sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde korkuya yol açtı.
Akçakale'ye komşu Telabyad'ın çarşı merkezinde bulunan terör örgütü PYD'nin kontrol noktasında büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ileri sürerken patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Şiddetli patlama sınır hattındaki Akçakale'de de tedirginliğe yol açtı. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı. 

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