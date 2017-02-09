Telabyad'daki patlama, Akçakale'de korkuya yol açtı

Akçakale'ye komşu Telabyad'ın çarşı merkezinde bulunan terör örgütü PYD'nin kontrol noktasında büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ileri sürerken patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Şiddetli patlama sınır hattındaki Akçakale'de de tedirginliğe yol açtı. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.
Akçakale'ye komşu Telabyad'ın çarşı merkezinde bulunan terör örgütü PYD'nin kontrol noktasında büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ileri sürerken patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Şiddetli patlama sınır hattındaki Akçakale'de de tedirginliğe yol açtı. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.