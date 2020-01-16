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Telabyad'da patlama
GÜVENLİK 16.01.2020, 17:12
TÜRK Silahlalı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Telabyad ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Telabyad’ın Suluk beldesinde akşam saatlerinde nüfusun yoğun olduğu alanda henüz belirlemeyen nedenle patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın nedeni araştırılıyor.
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Telabyad’ın Suluk beldesinde akşam saatlerinde nüfusun yoğun olduğu alanda henüz belirlemeyen nedenle patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın nedeni araştırılıyor.
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