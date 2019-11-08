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Tel Abyad ve Resulayn'da sağlık taraması
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Resulayn'da bölge halkının TSK Mobil Kliniği'nde sağlık taramasından geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'nin...
GÜVENLİK 08.11.2019, 17:53
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Resulayn'da bölge halkının TSK Mobil Kliniği'nde sağlık taramasından geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Tel Abyad ve Resulaynlı kardeşlerimize Mehmetçiğimizin şefkat eli uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerinin dağıtıldığı, su tesislerinin tamir edildiği, hastanelerin yeniden hizmet vermesi için gerekli çalışmaların yapıldığı bölgede sağlık hizmetlerinin aksamaması için TSK Mobil Kliniği kırsal mahalleleri dolaşarak sağlık taramasına devam ediyor. Durumu acil olan hastalar da Akçakale veya Ceylanpınar'a getirilerek tedavi altına alınıyor" ifadeleri yer aldı.
TSK Mobil Kliniği'nin son olarak Tel Abyad ve Resulayn arasındaki Tel Ebu Şeyh ve Tel El Cennep köylerinde çocuklardan yaşlılara kadar tüm bölge halkını sağlık taramasından geçirdiği aktarılan açıklamada, hasta olan Suriyelilerin Mobil Klinik'te TSK'nın tabip personelince tedavi edildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Tel Abyad ve Resulaynlı kardeşlerimize Mehmetçiğimizin şefkat eli uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerinin dağıtıldığı, su tesislerinin tamir edildiği, hastanelerin yeniden hizmet vermesi için gerekli çalışmaların yapıldığı bölgede sağlık hizmetlerinin aksamaması için TSK Mobil Kliniği kırsal mahalleleri dolaşarak sağlık taramasına devam ediyor. Durumu acil olan hastalar da Akçakale veya Ceylanpınar'a getirilerek tedavi altına alınıyor" ifadeleri yer aldı.
TSK Mobil Kliniği'nin son olarak Tel Abyad ve Resulayn arasındaki Tel Ebu Şeyh ve Tel El Cennep köylerinde çocuklardan yaşlılara kadar tüm bölge halkını sağlık taramasından geçirdiği aktarılan açıklamada, hasta olan Suriyelilerin Mobil Klinik'te TSK'nın tabip personelince tedavi edildiği belirtildi.
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