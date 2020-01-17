Tel Abyad şehitleri, memleketlerine uğurlandı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin yol kontrolü sırasında bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit düşen Binbaşı Şevket Tombul ve Piyade Teğmen Sinan Bilir’in cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın cenazesi ise memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi ile Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit düştü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehitlerin cenazeleri, tören için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 7'nci Kolordu Komutanı, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, siyasi parti temsilcileri ve askerler katıldı. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu. Ardından Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerler tarafından omuzlara alınarak askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Binbaşı Şevket Tombul, cenazesi Eskişehir’e Piyade Teğmen Sinan Bilir’in cenazesi ise Tokat’ta gönderildi.

Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ise memleketi Şanlıurfa'da ikindi vakti düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



