Tel Abyad'da, teröristlerin havan ve roket deposu tespit edildi

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından meskun mahal operasyonları sürdürülüyor. Operasyonlarda, Türkiye sınırına yakın noktada, terör örgütü PKK/YPG'nin havan ve roket deposu tespit edildi.

Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad, Suriye iç savaşının ardından önce muhaliflerin, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın, 2015'te ise terör örgütü PKK/YPG'nin denetimine geçti. İç savaş sırasında göç edemeyerek, teröristlerin baskısı altında yaşamak zorunda kalan Tel Abyadlılar, önce DEAŞ'ın ardından PKK/YPG'nin talimatlarına uymak zorunda kaldı. 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen kentte siviller, büyük mutluluk yaşarken, TSK ile SMO askerleri ise teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların imhasına yönelik meskun mahal operasyonlarını başlattı. Operasyon kapsamında, terör örgütüne ait çok sayıda sığınak ve mevzi imha edilirken, patlayıcı ve silah depoları ele geçirildi.

TÜRKİYE SINIRININ YANI BAŞINDA HAVAN VE ROKET DEPOSU

Suriye Milli Ordusu askerlerinin arama- tarama faaliyetlerini sürdürdüğü Tel Abyad'ın Türkiye sınırına yakın noktasındaki binayı, havan ve roketleri depoladığı alana dönüştürdüğü belirlendi. Tel Abyad Gümrük Sahası yanındaki boş binanın girişinde silahları ile arama yapan SMO askerleri, çok sayıda havan ve rokete ulaştı. Havan ve roketlerin, teröristler tarafından Akçakale'yi hedef alacak saldırılarda kullanılmak üzere sınır hattına yakın noktada tutulduğu belirlendi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından onlarca havan ve roketin kontrollü imhası için bina, giriş- çıkışlara kapatıldı.

Tel Abyad merkezi ve kırsalında, TSK ve SMO birliklerinin meskun mahal operasyonu kapsamında, arama- tarama çalışmaları sürdürülüyor.



