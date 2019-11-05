Tel Abyad'da 11 eski uçak mühimmatı imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 11 patlamamış eski uçak mühimmatının imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, Su Altı Savunma timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.



