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Tekstil fabrikasındaki yangının zararı 60 milyon lira

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangının yol açtığı zararın, 60 milyon lira olduğu belirtildi. Pamukkale'de üretim ve satış yapılan bir tekstil fabrikasında, dün saat 03.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen...

Tekstil fabrikasındaki yangının zararı 60 milyon lira
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangının yol açtığı zararın, 60 milyon lira olduğu belirtildi.
Pamukkale'de üretim ve satış yapılan bir tekstil fabrikasında, dün saat 03.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 5 bin metrekare alanda yer alan, 3 katlı fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 11.5 saatlik müdahalesiyle söndürülebildi. Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye yaklaşık 3 kilometre mesafede yer alan ve çok sayıda yabancı turistin mağazasına uğradığı fabrika, yangından sonra kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında malları kurtarmak için yoğun çaba harcayan 300 çalışandan bazıları, ekmek kapılarının son hali karşısında gözyaşı döktü. Yangında zarar gören tonlarca ağırlıktaki tekstil ürünleri ise fabrikanın dışında toplandı, büyük kütleler oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin halen fabrikada soğutma yaptığı görüldü. Öte yandan fabrikanın zarar görmeyen ön kısmında, yaklaşık 10 işçinin kumaş katlama işine devam ettiği de gözlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan araştırmanın sürdüğü belirtildi.
'40 YILLIK EMEĞİMİZ, YANGINDA KÜL OLDU'
Yanan fabrikanın mağaza müdürü Ali Akyıldız, fabrikalarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "60 milyon lira zararımız var. İnşallah ekibimizin gayretiyle tekrar eski halimize gelmek istiyoruz. Başka bir binamız var. Burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Yangının çıktığı fabrikamızda yastık, konfeksiyon ve mağaza bölümlerimiz faaliyetteydi. İçeride, maddi değeri yüksek olan nevresimler, havlu toplarımız, pamuk kumaşlarımız vardı. 40 yıllık emeğimiz, yangında kül oldu" dedi.

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