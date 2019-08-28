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Tekstil fabrikasında yangın
KAHRAMANMARAŞ'taki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Şazibey Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan yükselen...
GÜVENLİK 28.08.2019, 11:54
KAHRAMANMARAŞ'taki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Şazibey Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Şazibey Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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