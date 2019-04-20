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Tekstil fabrikalarını 800 bin TL dolandıran çeteye operasyon: 2 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ’de, 'sahte' evrakla tekstil ürünlerini mağazalara  götürmek için TIR'lara yükleyen şoförler, ürünleri teslim etmeyerek iki fabrikayı yaklaşık 800 bin TL dolandırdı. Jandarmanın 3 ilde...

Tekstil fabrikalarını 800 bin TL dolandıran çeteye operasyon: 2 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ’de, 'sahte' evrakla tekstil ürünlerini mağazalara  götürmek için TIR'lara yükleyen şoförler, ürünleri teslim etmeyerek iki fabrikayı yaklaşık 800 bin TL dolandırdı. Jandarmanın 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonla gözaltına alınan çete üyesi 6 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde iki tekstil fabrikasının yaklaşık 800 bin TL dolandırılması olayıyla ilgili harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yapılan araştırmada TIR şoförlerinin evraklarının sahte olduğunu belirledi. Başlatılan çalışma kapsamında, şüphelilerin TIR'lara yüklenen tekstil ürünlerini İstanbul'daki mağazalara getirmeyerek, başka kişilere çok ucuza sattıkları belirlendi.
Harekete geçen jandarma, Manisa ve İstanbul’da geçen perşembe günü polis ile birlikte ortak operasyon düzenledi. Operasyonda dolandırıcılık olayına karışan 6 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Çevik ve İrfan Keskin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yunus T., Şerif C., Adem G. ve Erdal E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Jandarma tarafından ele geçirilen tekstil malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.

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