Tekneden denize düşüp öldü

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tekneden denize düşerek yaşamını yitirdi.

Kaş Limanı'nda dün saat 22.00 sıralarında tekneden denize bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen ceset, Kaş Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olaya ilişkin soruşturmanın ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.