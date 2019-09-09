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Teknedeki yaralının yardımına, Sahil Güvenlik ekibi yetişti
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki teknede başından yaralanan kişi, yardım çağrısıyla gelen Sahil Güvenlik görevlilerince botla alınıp, kıyıda bekletilen ambulansa götürüldü. Fethiye ilçesi Yassı Ada mevkisi önlerindeki...
GÜVENLİK 09.09.2019, 10:49
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki teknede başından yaralanan kişi, yardım çağrısıyla gelen Sahil Güvenlik görevlilerince botla alınıp, kıyıda bekletilen ambulansa götürüldü.
Fethiye ilçesi Yassı Ada mevkisi önlerindeki teknede bulunan, 40- 50 yaşlarındaki erkek, cumartesi günü, bilinmeyen nedenle başından yaralandı. Yardım çağrısı üzerine, saat 06.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekibi, tekneye ulaştı. Bottaki görevliler, yaralıyı, sağlık personeli gözetiminde tekneden alıp, Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirdi. İskelede bekletilen ambulansa bindirilen yaralı, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Fethiye ilçesi Yassı Ada mevkisi önlerindeki teknede bulunan, 40- 50 yaşlarındaki erkek, cumartesi günü, bilinmeyen nedenle başından yaralandı. Yardım çağrısı üzerine, saat 06.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekibi, tekneye ulaştı. Bottaki görevliler, yaralıyı, sağlık personeli gözetiminde tekneden alıp, Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirdi. İskelede bekletilen ambulansa bindirilen yaralı, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
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