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Tekne faciasından sağ kurtulan 4 FETÖ şüphelisi daha tutuklandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında FETÖ/PDY şüphelileri ve ailelerini Yunan adalarına götürürken batan tekneden sağ kurtulan 4 kişi, örgüte yardım ve yataklıktan tutuklandı. Tutuklananların sayısı 8'e çıkarken, 3'ü çocuk,...

Tekne faciasından sağ kurtulan 4 FETÖ şüphelisi daha tutuklandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında FETÖ/PDY şüphelileri ve ailelerini Yunan adalarına götürürken batan tekneden sağ kurtulan 4 kişi, örgüte yardım ve yataklıktan tutuklandı. Tutuklananların sayısı 8'e çıkarken, 3'ü çocuk, 2'si kadın, 6 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
​Olay, 28 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Cunda ve Maden adaları arasındaki bölgede meydana geldi. Bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye giden Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 kişiyi sağ kurtardı. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarında 3'ü çocuk, 2'si kadın, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Organizatör olduğu belirtilen 1 kişi ise kayboldu. Kurtarılan 9 kişiden, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası İ.A. ile B.Ç., E.A. ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan H.A., FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
4 KİŞİ DE YARDIM VE YATAKLIKTAN TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan B.A., S.Ç., Ö.F.Ö. ve M.E.K ise bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 şüpheli, FETÖ'ye yardım ve yataklık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekiplerin kayıp olan kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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