Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Tekne faciasında suya düşen mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı (2)

4 KİŞİNİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren 7'si çocuk, 9 Suriyeli'den 4'ünün cenazesi, işlemlerinin...

Tekne faciasında suya düşen mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı (2)

4 KİŞİNİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren 7'si çocuk, 9 Suriyeli'den 4'ünün cenazesi, işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yakınları, Hüseyin Bilal (45), eşi Elif Abdu (35), çocukları Mehmet (14) ve Zehra'nın (10) cenazelerini toprağa verilmek üzere havayoluyla Hatay'a götürdü.
Olayda yaşamını yitiren Derin (13), Dildar (10), Şiar (8), Dicvar (8) ve Emine Raşit'in (3) Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri ise sürüyor.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325