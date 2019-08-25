Son Dakika
Tekirdağ’da yazlıkçıları korkutan yangın
TEKİRDAĞ'da yol kenarındaki yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar, çam ağaçlarını tutuşturup yangına neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahale ettiği yangın, bölgedeki yazlıklara sıçramadan söndürüldü. Yangın, bugün...
GÜVENLİK 24.08.2019, 13:28
TEKİRDAĞ'da yol kenarındaki yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar, çam ağaçlarını tutuşturup yangına neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahale ettiği yangın, bölgedeki yazlıklara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, bugün öğle saatlerinde Tekirdağ- İstanbul Karayolu'nun Beyazköy Mevkii'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yol kenarından geçen yüksek gerilim hattındaki teller aşırı sıcak nedeniyle kıvılcım aldı. Kıvılcımların tellerin altındaki fıstık çamlarına sıçraması da yangına neden oldu. Alevler, rüzgarın etkisiyle Tekirdağ yönünde ilerledi.
Civarda oturan yazlıkçılar büyük panik yaşarken, bazıları hortumla su tutarak yangının evlerine sıçramasını önlemeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AKUT, kısa sürede olay yerine gelerek, alevleri kontrol altına aldı.
Yangında 5 kilometrelik alandaki ağaçlar ve makilik alan zarar gördü. Elektrik kurumuna bağlı ekipler de akımları keserek, başka yangın çıkmaması için önlem aldı.
Jandarma araştırma başlattı.
Yangın, bugün öğle saatlerinde Tekirdağ- İstanbul Karayolu'nun Beyazköy Mevkii'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yol kenarından geçen yüksek gerilim hattındaki teller aşırı sıcak nedeniyle kıvılcım aldı. Kıvılcımların tellerin altındaki fıstık çamlarına sıçraması da yangına neden oldu. Alevler, rüzgarın etkisiyle Tekirdağ yönünde ilerledi.
Civarda oturan yazlıkçılar büyük panik yaşarken, bazıları hortumla su tutarak yangının evlerine sıçramasını önlemeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AKUT, kısa sürede olay yerine gelerek, alevleri kontrol altına aldı.
Yangında 5 kilometrelik alandaki ağaçlar ve makilik alan zarar gördü. Elektrik kurumuna bağlı ekipler de akımları keserek, başka yangın çıkmaması için önlem aldı.
Jandarma araştırma başlattı.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Arsenal
|3
|6
|3. Leicester City
|3
|5
|4. Man City
|2
|4
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Bournemouth
|2
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016