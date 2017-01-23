Tekirdağ’da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde jandarma ekiplerince sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 250 gram bonzai ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeniçiftlik mahallesinde sokak aralarında uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince 3 ay süren fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.Adresleri belirlenen evlere yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken 250 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden Y.K., M.K., G.K., M.K., H.K. ve Y.D. ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı öne sürülen 20 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

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