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Tekirdağ’da ‘terör propagandası’ operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’da sosyal medya üzerinden  terör propagandası paylaşımları yaptığı öne sürülen 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi...

Tekirdağ’da ‘terör propagandası’ operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’da sosyal medya üzerinden  terör propagandası paylaşımları yaptığı öne sürülen 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığını tespit etti. Polis ekiplerince 7 eve düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. Ayrıca polis ekipleri şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
Soruşturma sürüyor.

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