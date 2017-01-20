Tekirdağ’da ‘terör propagandası’ operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’da sosyal medya üzerinden terör propagandası paylaşımları yaptığı öne sürülen 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığını tespit etti. Polis ekiplerince 7 eve düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. Ayrıca polis ekipleri şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Soruşturma sürüyor.