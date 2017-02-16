Tekirdağ’da terör operasyonuna 3 tutuklama

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’nde terör örgütü PKK’nın propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3’ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesi’nde oturan ve soysal medya üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Çerkezköy Jandarma Komutanlığı’nda ifade işlemleri tamamlanan İ.T., A.T. ve Y.T. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanan 3 şüpheli cezaevine konuldu. Gözaltında işlemleri süren ve evinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ele geçirilen İ.K. ve K.T.’nin sorgusu ise sürüyor.

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