Tekirdağ’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul’dan ilçeye uyuşturucu getirip satan kişilere yönelik Hıdırağa Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda eve baskın düzenlendi. Evlerde narkotik dedektör köpekler ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, aranan 6 kişi de gözaltına alındı.



1 AYDA 23 KİŞİ TUTUKLANDI



Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince son 1 ay içerisinde Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 90 kişi gözaltına alındı. 23 kişinin tutuklandığı operasyonlarda 1200 gram toz esrar, 190 gram esrar maddesi, 50 gram skunk,10 gram kokain, 6950 gram bonzai, 420 gram eroin, 661 uyuşturucu nitelikli hap, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 4 mermi, 7 av fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL para ele geçirildi.