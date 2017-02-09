Tekirdağ’da ‘Picasso’ tablosu satıcılarına suçüstü

TEKİRDAĞ’da İspanyol ressam Picasso’ya ait olduğu öne sürülen tabloyu satmaya çalışan ve aralarında polislerin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen tablo gerçek olup, olmadığının incelenmesi için müzeye gönderilirken, adliyeye çıkarılan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu öne sürülen yağlı boya bir tablonun satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri daha önce Tekirdağ’da görev yapan ve Rize’de görevli olduğu belirlenen polis memuru Gültekin A.’yı teknik takibe aldı. Tablonun önceki gün 3 milyon liraya satılacağını tespit eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri Marmara Ereğlisi İlçesi’nde satıcı ve alıcılara yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan iki araçta yapılan aramada gazete kağıdına sarılı ve arkasında bazı mühürleri olduğu görülen yağlı boya tablo ele geçirdi.İspanyol ressam Picasso’ya ait olduğu öne sürülen tablo gerçek olup, olmadığının belirlenmesi için Tekirdağ Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler polis memuru Gültekin G., emekli emniyet müdürü Edip K., Murat G., Bünyamin A. ve Erdem K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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