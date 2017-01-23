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Tekirdağ’da öğretmene ‘ByLock’ gözaltısı

TEKİRDAĞ’ın Saray İlçesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ‘ByLock’ kullandığı öne sürülen Din Kültürü öğretmeni Üzeyir K., polis ekiplerince gözaltına alındı. FETÖ/PDY...

Tekirdağ’da öğretmene ‘ByLock’ gözaltısı
TEKİRDAĞ’ın Saray İlçesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ‘ByLock’ kullandığı öne sürülen Din Kültürü öğretmeni Üzeyir K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde anlık haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 45 yaşındaki Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Üzeyir K. hakkında Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcılığı’nca yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde oturan kardeşinin yanına geldiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri öğretmen Üzeyir K.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli işlemleri için Amasya’ya sevk edildi.
Öğretmen Üzeyir K.’nın 15 Temmuz darbe girişimi ardından açığa alındığı daha sonra ise meslekten ihraç edildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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