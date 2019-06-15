Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Tekirdağ’da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaralı

TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Kırkkepenekli kavşağında meydana geldi. Mehmet Başar yönetimindeki 59 S 0131 plakalı midibüs ile...

Tekirdağ’da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaralı
TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Kırkkepenekli kavşağında meydana geldi. Mehmet Başar yönetimindeki 59 S 0131 plakalı midibüs ile Mehmet Yüksel yönetimindeki 06 BZ 2723 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs devrilirken, hafif ticari araç ise hurdaya döndü. Kazada midibüste bulunan 14 kişi ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muratlı ve Tekirdağ’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328