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Tekirdağ’da FETÖ soruşturmasına 17 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() - TEKİRDAĞ’da FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 32 askerden 17’si tutuklandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin...

Tekirdağ’da FETÖ soruşturmasına 17 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() - TEKİRDAĞ’da FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 32 askerden 17’si tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamam 32’si adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, KKTC ve Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van'ı da kapsayan illerde örgütün ‘asker abisi’ olduğu iddia edilen 12 sivilden talimat aldığı öne sürülen 2'si askeri okul öğrencisi, 108'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, eş zamanlı yapılan operasyonlarda 87 kişi yakalanmıştı.

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