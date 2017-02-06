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Tekirdağ’da çalıntı kamyonetten 25 kaçak çıktı

TEKİRDAĞ’da polis ekiplerince, çalıntı kaydı nedeniyle takip edilen kamyonetin sürücüsü yaya olarak kaçarken, araçtan Afganistan, Pakistan ve Suriyelilerin de bulunduğu 25 kaçak çıktı. İstanbul’dan gelen 34 ZY 7817 plakalı...

Tekirdağ’da çalıntı kamyonetten 25 kaçak çıktı
TEKİRDAĞ’da polis ekiplerince, çalıntı kaydı nedeniyle takip edilen kamyonetin sürücüsü yaya olarak kaçarken, araçtan Afganistan, Pakistan ve Suriyelilerin de bulunduğu 25 kaçak çıktı.
İstanbul’dan gelen 34 ZY 7817 plakalı kamyonetin Tekirdağ girişinde MOBESE kayıtlarında çalıntı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince takip edilen kamyonet bir süre kaçtıktan sonra Böbrek Vakfı mevkiinde park halinde bulundu. Sürücüsünün yaya olarak kaçtığı belirlenirken, kapalı kasa kamyonet içerisinde Afganistan, Pakistan ve Suriyeli 25 kaçak bulundu.
Kaçaklar, sağlık kontrolunden geçirildikten sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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