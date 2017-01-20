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Tekirdağ’da albay FETÖ’den gözaltına alındı

TEKİRDAĞ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen...

Tekirdağ’da albay FETÖ’den gözaltına alındı
TEKİRDAĞ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 8'inci Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Kurmay Albay K.D., işlemlerinin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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