Tekirdağ Valisi Ceylan, darbe girişimi davasında tanık olarak dinlendi

TEKİRDAĞ'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Çorlu 105. Topçu Alay eski Komutanı Kurmay Albay Samettin Öremiş'in yargılandığı davada Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, tanık olarak dinlendi. Vali Ceylan, darbe gecesi sanık Samettin Öremiş'in kendisini telefonla aramadığını, söyledi.Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede 'Tekirdağ sıkıyönetim komutanı' olarak ismi geçen Çorlu 105. Topçu Alay eski Komutanı Samettin Öremiş'in Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davaya devam edildi. Davada tanık olarak dinlenen Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, sanık Öremiş'in, kendisini darbe girişimi gecesi telefonla aramadığını, dönemin 5. Kolordu Komutanı emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan'ı telefonla aradığını belirterek, şunları söyledi:"Telefonuma ilk seferde çıktı, kendisine devletin tarafında olup olmadığını sordum. O da bana açık olarak devletin tarafında olduğunu, darbe teşebbüsünün karşısında olduğunu söyledi. Ben gelişen olaylarla ilgili olarak irtibat halinde olmamızı kendisinden istedim. Olay gecesi aramızda sürekli telefon görüşmesi oldu. Sanık Samettin Öremiş, beni telefonla arayarak Tekirdağ'a gelmek için araç istememiştir. Tekirdağ Garnizon Komutanı Halil Erkek ile 16 Temmuz 2016 tarihinde hatırlamadığım bir saatte yaptığım görüşmede, bana sanık Samettin Öremiş'in tugay komutan yardımcısı Aşkın albayı cep telefonuyla aradığını, Tekirdağ'a gelebilmek için araç istediğini, sanığın talebinin de Aşkın albay tarafından reddedildiğini, bu görüşmenin de tutanak altına alındığını söyledi. Alpaslan Erdoğan'a sanığın Tekirdağ'a gelmek için araç istediğini anlatmıştım. Ancak hangi tarihte anlattığımı tam olarak hatırlamıyorum. Sanığın isminin Tekirdağ Sıkıyönetim Komutanı olarak darbeyi yapanlar tarafından düzenlenen listede geçtiğini biliyorum. Sanığın faaliyetleriyle ilgili başka bir bilgim yoktur. 5. Kolordu Komutanı Alpaslan Erdoğan, darbe gecesi devletin tarafında yer almıştır, darbecilerin karşısında durmuştur. Kurmay Albay Mehmet Ergül'ü şahsen tanımıyorum, darbe gecesi kendisi ile görüşmedim."Mahkemeye İstanbul'dan SEGBİS sistemi ile tanık olarak katılan Çorlu 5. Kolordu eski Komutanı emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, sanık Semettin Öremiş'in kendisinin de katıldığı törenle 15 Temmuz günü görevini Albay Ali Bolat'a devrettiğini söyledi. Sanığın o gün saat 17.00 itibarıyla görevinin sona erdiğini ve askeri teamüller gereği terfi durumu açıklanana kadar 5. Kolordu Komutanlığı emrinde görevlendirilmesinin yapıldığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:"Ben darbe girişimini 22.35 sıralarında haberlerden öğrendim. Bunun üzerine kolordu nöbetçisini arayarak durumu sordum. Sonrasında silahlı kuvvetler komuta hareket merkezini aradım. Buradaki görevli en üst düzey emniyet tedbirlerini alındığını, sıkıyönetimin ilan edildiğini daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Ben bunun üzerine kolordu kurmay başkanı ve emir subayımla birlikte karargaha gittim. Kolordu nöbetçi amiri yarbay bana, bir mesaj emri getirdi. Yarbay bana 'komutanım sizi görevden almışlar Genelkurmay emrine vermişler' diyerek bana mesajı uzattı. Emirde bir albay ve bir tugay komutanı imzası görünce uygun bir emir olmadığını değerlendirdim. Böyle bir emrin Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay İkinci Başkanı tarafından imzalanacağını biliyordum. Emrin ek sayfasındaki görevlendirmelere baktığımda sanığın isminin Tekirdağ Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiğini gördüm. Çünkü düzgün bir emir olsaydı, sıkıyönetim komutanı olarak il merkezinde bulunan 8. Mekanize Tugay Komutanı görevlendirilirdi. Saat 23.20 sıralarında Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan beni aradı. Bana Tekirdağ Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiğini kendisinin bir araç istediğini belirtti. Ancak kendisini sanığın aramadığını söylediğini belirtti. Ayrıca araç istemek için aradığını da söylemedi. Vali, 'ben ne yapayım paşam' dedi. Ben de kendisine İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü'nü arayarak gerekli önlemleri alıp, makamınıza oturun. Asker kışladan dışarıya çıkmayacak, rahat olun dedim."'İSMİNİN LİSTEDE OLMASINA ŞAŞIRDIM'Emekli Korgeneral Erdoğan, saat 24.00 gibi sanık Samettin Öremiş'in odasında birlikte oturduğu Kurmay Başkanı Mehmet Ergül'ü aradığını belirterek, şöyle devam etti:"Tekirdağ'da bana bir görev verilmemiş, ben ne yapayım dedi. Ben de ona sakın gitme alaya, git benden haber bekle dedim. Kendisi de 'emredersiniz komutanım' dedi. Sanık ilerleyen saatlerde yine Kurmay Başkanı'nın telefonundan arayarak, 'komutanım emriniz nedir? Karargaha yine geleyim mi?' dedi. Ben de sanığa tekrar alayda kalmasını belirttim. Saat sabah 04.30 sıralarında Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı beni arayarak sanığın hakkında gözaltı kararı olduğunu ve kendilerine yardımcı olmamızı istedi. Ben de Adli Müşavirlik ve Merkez Komutanlığı'na emir vererek gözaltı işleminin yapılması için yardımcı oldum. Sanığın gözaltına alınmasından sonra 105. Topçu Alayı'ndaki subaylar ile yaptığım görüşmede sanığın emir ve talimat vermediğini Topçu Alayı'nın dışına çıkmak için herhangi bir eylemde bulunmadığını tespit ettim. Ben Genelkurmay Başkanlığı'nda çalıştığım 2 yıl ve 5. Kolordu Komutanlığı'nda görev yaptığım 1 yıl boyunca sanığın bu örgüt ile ilgili olduğuna dair şüphe yaratacak hiçbir davranışını görmedim ve duymadım. Sanığın isminin listede olmasına şaşırdım ve bir anlam veremedim" dedi.Duruşma tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.

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