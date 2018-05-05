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Tekirdağ merkezli suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı

TEKİRDAĞ polisi, Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçları parçaladıktan sonra yasa dışı yollarla satan suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda, örgütün uluslararası yasadışı bahis...

Tekirdağ merkezli suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı
TEKİRDAĞ polisi, Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçları parçaladıktan sonra yasa dışı yollarla satan suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda, örgütün uluslararası yasadışı bahis çetesinin de liderliğini yapan kişinin de arasında olduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.
Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün ülkeye yasal yollardan giriş yapan çekici ve yarı römork cinsi araçların, hareketlerinin ülke içinde belirli bir süre sonra kesildiğini belirledi. Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, bu araçların yasal olmayan yollardan satışının yapıldığını, üzerlerinde teknik değişiklikler yapılarak, trafikten çekme belgeli araçlara ait tescil bilgilerini kullanılarak tekrar trafiğe çıkardıklarını tespit etti.
Tekirdağ polisi teknik ve fiziki takipte suç örgütü liderinin aynı zamanda uluslararası yasadışı bahis oynatan suç örgütünün de yöneticisi olduğunu belirlemesi ile birlikte devreye Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri de girdi. Yapılan çalışmanın ardından suç örgütüne yönelik Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Gaziantep, Ankara ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte yüklü miktarda para, sahte plakalar, 1 tabanca, 1 tüfek, cep telefonları, bilgisayarlar ele geçirildi. Şüphelilerin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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