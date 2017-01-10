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Tekirdağ merkezli FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 80 yakalama kararı

TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 80 kişiden, aralarında eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ...

Tekirdağ merkezli FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 80 yakalama kararı

TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 80 kişiden, aralarında eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyet kanadına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 64'ü emniyet mensubu 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 25 ilde yürüttüğü operasyonlar kapsamında 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu belirtildi. Ankara'da gözaltına alınan Yılmaz ile diğer gözaltılar soruşturmalarının sürdürüldüğü Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor.
Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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