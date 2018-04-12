Tekirdağ'daki fuhuş operasyonuna 6 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 ay önce insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini etttiği belirlenen kişileri takibe alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, S.K., A.K., Ç.U., O.M., E.G., T.E. ve U.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan 1 ruhsatsız av tüfeği ve bin lira paraya da el konuldu.
Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine konulurken, O.M. serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 ay önce insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini etttiği belirlenen kişileri takibe alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, S.K., A.K., Ç.U., O.M., E.G., T.E. ve U.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan 1 ruhsatsız av tüfeği ve bin lira paraya da el konuldu.
Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine konulurken, O.M. serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI