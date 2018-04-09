Tekirdağ'daki cani: Yakalanmasaydım kızı da kendime de öldürecektim (2)

TUTUKLANDI Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, eşi Güzel Belli (44) ile önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne'yi (12) başlarına sert cisimlerle vurup, boğarak öldüren ve eşinin diğer evliliğinden olan Melisa...

09 Nisan 2018 Pazartesi 17:50